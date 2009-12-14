Яценюк знає, у чому «найбільша українська трагедія»

Харків. 14 грудня. УНІАН. Кандидат на посаду Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що починати «націоналізувати державну владу» необхідно з конституційного референдуму.

Про це він сказав журналістам в Умані Черкаської області, повідомили УНІАН в прес-службі А.ЯЦЕНЮКА.

В то же час він зазначив, що конституційний референдум - «не передумова стабільності, а наслідок стабільності». «Тому два роки попрацює Президент, покаже, що країна може рухатися далі, стабілізує політичну і економічну ситуацію - і тоді звернеться до народу зі своїм баченням того, яка в Україні повинна бути Конституція», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Одночасно кандидат на пост Президента України підкреслив, що нинішній парламент, який «не підтримують 98% населення України, не має права змінювати Конституцію».

«Це прямо суперечить базовій нормі Конституції України, де передбачено, що народ України є єдиним джерелом влади», - зазначив він.

На переконання А.ЯЦЕНЮКА, зміни до Конституції України, ухвалені 8 грудня 2004 року, були продовженням відсторонення від влади українського народу. За його словами, «через п’ять років можна дати чіткий аналіз того, що відбулося». «Це була конституційна трагедія через політичну змову. Це було ще одне свідчення того, що з 1996-го в Україні народ не має жодного стосунку до керування своєю державою», - додав він. За його словами, така ж ситуація була і 2004 році, коли «країна повністю втратила керованість». «Україна прокинулася вранці з абсолютно новими функціями Президента, з парламентом, який не є парламентом, оскільки зараз не треба 450 депутатів, 5 депутатів вистачає, які є керівниками фракцій», - підкреслив він.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що «найбільша українська трагедія полягає в тому, що в Україні за 18 років так і не була збудована демократія». За його словами, «в Україні створювали демократичний міф про те, що українці начебто мають відношення до влади, але вони не мають до неї жодного відношення – тільки раз на п’ять років (коли проходять вибори), та й то їхні голоси або купують, або фальсифікують».

«Влада в Україні купується і продається, вона фактично передається у спадок найбільшими політичними кланами. Влада в Україні узурпована», - наголосив кандидат у Президенти. За його словами, українська влада «так і не стала на шлях державотворення».

«Завдання нового Президента - провести націоналізацію державної влади. Її треба повернути в руки народу», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

На знімку: Арсеній Яценюк виступає у Харкові на майдані Свободи під час телемосту в рамках свого виборчого туру.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА