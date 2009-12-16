Податківці оштрафували аптекарів більш як на 400 тис. грн.

Харків. 16 грудня. УНІАН. Продавці ліків продовжують порушувати закон. З 30 жовтня податківці провели 791 перевірку суб`єктів господарювання, які торгують фармпрепаратамі, і виявили 214 порушень податкового законодавства, повідомляють «Об’єктив-новини».

За даними прес-служби ДПА в Харківській області, підприємців оштрафували на 403,6 тис. грн. Також ревізори встановили 43 факти перевищення граничних цін на медпрепарати і 24 факти торгівлі ліками без ліцензії.

З незаконного обігу вилучили медичних препаратів на загальну суму 219,5 тис. грн.