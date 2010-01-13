У Харкові «регіонали» приступили до формування ешелонів на Київ - ЗМІ

Харків. 13 січня. УНІАН. Харківський міський штаб Партії регіонів приступив до формування груп харків`ян для участі в масових акціях, заявлених ПР у Києві.

Як передаєінтернет-портал «Главное», про це виданню повідомило джерело в міській організації партії.

На сьогодні вже сформована група в кількості близько 1000 чоловік. Крім того продовжується опитування харків`ян, готових взяти участь в акціях.

Як відомо, одразу після Нового року представники Партії регіонів подали в Київську міськдержадміністрацію заявку на проведення масових акцій в столиці після 17 січня 2010 р. Проводити свої акції ПР планує біля будинку Кабінету міністрів України; біля приміщення Верховної ради України, поблизу Секретаріату Президента, біля будинку ЦВК, Вищого апеляційного адміністративного суду і Київського апеляційного адміністративного суду, на Європейській, Софіївській і Михайлівській площі та Майдані Незалежності.

За словами джерела, перша група харків`ян вирушить до Києва вже 15 січня - це активісти ПР, які на місці приступлять до організації «дозвілля» харківської массовки. Основні ешелони на Київ відправляться 19 січня.

Інтерес, пише «Главное», викликає фінансовий бік питання. Так, центральний виборчий штаб ПР виділив гроші для учасників акцій з розрахунку 450 гривень на людину. Але, за наявними відомостями, харківський «регіональний» штаб має намір розраховуватися по 150 гривень на людину.

Видання нагадує, що в квітні минулого року Партія регіонів також проводила «масові» акції в Києві, і харків`янам було запропоновано брати участь в них за 200 грн. Коли настав час розрахунку ця сума «звузилася» до 50 гривень, що викликало обґрунтований гнів учасників.