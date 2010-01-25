Тимошенко підозрює Добкіна в невиплаті надбавок медикам

Харків. 25 січня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству фінансів і Контрольно-ревізійному управлінню перевірити ситуацію у Харкові щодо невиплати надбавок медикам за роботу в умовах епідемії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на селекторній нараді з питань виплати заробітних плат у бюджетній сфері.

«Я даю доручення Міністерству фінансів перевірити. Якщо там цього не зроблено, ми будемо наполягати, щоб це було зроблено, і будемо вимагати, щоб Контрольно-ревізійне управління, якщо не виплатили, передавало акти на порушення кримінальних справ. Так ставитися до людей неприпустимо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Таким чином прем’єр відреагувала на доповідь голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА, який повідомив, що, зокрема, у Дзержинському районі Харкова за результатами 2009 року медики не отримали надбавки за роботу в умовах епідемії.

«Гроші були Кабміном перераховані і по області роздані. Я не маю можливості впливати на міське самоврядування, і хотілося б, щоб був більш жорсткий порядок і якийсь механізм контролю зі сторони уряду. Йдеться про декілька сотень тисяч гривень надбавки, і для медиків це досить болюче питання», - сказав А.АВАКОВ.

На це Ю.ТИМОШЕНКО відповіла: «Шкода, що політика заважає Партії регіонів служити людям. Це проблема». Прем’єр нагадала, що мер Харкова Михайло ДОБКІН є представником Партії регіонів.