У школах Харкова поновлено навчання в 5-11 класах

Харків. 27 січня. УНІАН. Сьогодні у школах Харкова поновлено навчання учнів 5-11 класів.

По це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на начальника управління освіти Ольгу ДЕМЕНКО.

За її словами, сьогодні середня температура у школах не опускається нижче 17 градусів тепла, що відповідає вимогам лікарів.

Навчання у всіх школах було призупинене з понеділка, 25 січня, через сильні морози і поновлюється у зв`язку з поліпшенням погодних умов.

За інформацією О.ДЕМЕНКО, учні молодших класів сядуть за парти 28 січня.

Дошкільні дитячі заклади Харкова у ці дні роботу не припиняли.

У школах області перерва триває.

Довідка УНІАН. На сьогодні у Харкові налічується близько 180 шкіл.