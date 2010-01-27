У Харкові тролейбус насмерть збив пішохода

Харків. 27 січня. УНІАН. У Харкові тролейбус наїхав на перехожого, який від отриманих травм загинув на місці.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

За інформацією ЦЗГ, об 05.20 ранку по проспекту Московському з боку вулиці Роганської в напрямку вулиці 12-Квітня рухався тролейбус «ЗиУ-9» під керуванням водія, який скоїв наїзд на пішохода, котрий від отриманих травм загинув на місці.

Особа загиблого не встановлена. Обставини та причини ДТП встановлює слідство, але, як відзначають в ЦЗГ, «пригоди можливо було уникнути, якби водій тролейбуса та пішохід, були уважнішими» до дорожніх умов та вибору безпечної швидкості й дистанції руху.