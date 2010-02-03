Під Харковом з колії зійшли два вагони потягу

Харків. 3 лютого. УНІАН. У Харківській області на станції Безпалівка (Зміївський район) під час прийому керованого машиністом потягу № 6527 сполученням «Харків – Лозова» на 1-й шлях станції відбувся схід одним візком двох вагонів.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі територіально-галузевого об’єднання «Південна залізниця».

Як зазначають на залізниці, аварія сталася 2 лютого об 19.47. Її причиною, за попередніми даними, став технічний фактор.

На залізниці дії машиніста розцінюють як відповідні до вимог посадової інструкції локомотивної бригади. Підкреслюється, що вчасне екстрене гальмування мінімізувало наслідки сходу і збиток, нанесений залізниці.

Постраждалих у результаті аварії немає, всі пасажири потягу були пересаджені на спеціально виділений додатковий електропоїзд і доставлені до місця призначення.

Через надзвичайну пригоду, повідомляють на залізниці, відбулася затримка потягів № 68, 98 (на приблизно 2 години) і №100, 81 (близько години). Випадок розслідується.