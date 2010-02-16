На завтра синоптики обіцяють сніг

Харків. 16 лютого. УНІАН. 17 лютого на території України очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці місцями пройде невеликий сніг, вдень без опадів, лише ввечері на Одещині можливий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 7-12° морозу, у прикарпатських, центральних областях, на Чернігівщині та Сумщині при проясненнях 13-18° морозу, вдень 1-6° морозу, у південних областях 0-5° тепла; в Криму вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла; на Закарпатті вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

На Київщині буде хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці місцями пройде невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 7-12°, вдень 1-6° морозу. По м. Києву температура вночі 7-9°, вдень 2-4° морозу.