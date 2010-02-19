Результати матчів 1/16 Ліги Європи
09:01, 19 лютого 2010Харьків
0 0
18 лютого грали 30 команд
Харків. 19 лютого. УНІАН. 18 лютого завершилися перші матчі 1/16 Ліги Європи
Атлетік - Андерлехт 1:1
Гамбург - ПСВ 1:0
Герта - Бенфіка 1:1
Панатінаїкос - Рома 3:2
Фулхем - ШАХТАР 2:1
Копенгаген - Марсель 1:3
Атлетіко - Галатасарай 1:1
Ліверпуль - Уніря 1:0
Рубін - Хапоель 3:0
Стандард - Ред Булл 3:2
Аякс - Ювентус 1:2
Вільярреал - Вольфсбург 2:2
Твенте - Вердер 1:0
Брюгге - Валенсія 1:0
Лілль - Фенербахче 2:1
17 лютого зіграли Евертон - Спортинг 2:1
Ігри у відповідь матчі - 25 лютого. Команди, які 18 лютого починали матчі о 20.00, гратимуть з 22.05 - і навпаки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter