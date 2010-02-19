Депутати «звільнили» голову Зміївської РДА

Харків. 19 лютого. УНІАН. Зміївська районна ради Харківської області висловили недовіру голові райдержадміністрації Анатолію ГАЦЬКУ.

Як повідомила кореспонденту УНІАН заступник голови Зміївської райради Тетяна ТИМОФЄЄВА, рішення про недовіру голові РДА було ухвалене сьогодні на позачерговій сесії райради.

«Депутати заслухали звіт ГАЦЬКА про виконання програми соціально-економічного розвитку Зміївського району за 2009 рік і висловили йому недовіру», - сказала Т.ТИМОФЄЄВА.

За її словами, питання про недовіру було внесено фракцією Партії регіонів. «За» проголосувало 27 депутатів із 40 присутніх (в райраді 48 депутатів), «проти» - 7, утрималися 6.

А.ГАЦЬКО на посаді голови РДА з 2005 року. До цього часу був керівником районної парторганізації «Наш Союз – Наша Україна», зазначила Т.ТИМОФЄЄВА.