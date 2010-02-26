Звєрєв: відсутність кредитування аграріїв зірве ціни на продукти

Харків. 26 лютого. УНІАН. В Харківській облдержадміністрації вважають, що ігнорування проблем вітчизняних аграріїв може реально підірвати продовольчу безпеку країни зі всіма наслідками, які з цього випливають.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ОДА, напередодні початку весняно-польових робіт заступник голови облдержадміністрації Віктор ЗВЄРЄВ висловив серйозну стурбованість з приводу недостатнього кредитування банками вітчизняного агросектора.

На його думку, без рішучих заходів для поліпшення ситуації з кредитуванням аграрії України в нинішньому році не зможуть забезпечити населення країни продуктами за доступними цінами.

«Йдеться не лише про цукор, ціни на який вже зараз досягли небувалих висот. Динаміка зростання цін на молочні продукти, м`ясо, крупи та інші продукти харчування дозволяє говорити про те, що власні можливості наших аграріїв забезпечити вітчизняному споживачу доступну вартість цієї продукції практично вичерпані і без доступних банківських кредитів їм не обійтися. Тим більше, в умовах, коли фактично повністю припинилося фінансування державних програм підтримки агросектора», - сказав В.ЗВЄРЄВ.

Аналізуючи становище, що склалося, він назвав декілька причин, по яких банки відмовляють сільгосптоваровиробникам у кредитах. Серед найважливіших з них - нестабільна політична ситуація в країні, несприятливі погодні умови, нездатність більшості аграріїв віддати нерухомість під заставу кредиту та завищені процентні ставки за кредитами, які перевищують 30% річних.

«Аграріям зараз украй необхідні кошти для закупівлі насіння, мінеральних добрив, паливно-мастильних матеріалів і запчастин - тобто всього того, без чого неможливо провести весняно-польову кампанію і виростити добрий урожай, - зазначив В.ЗВЄРЄВ. - Гроші їм потрібні вже зараз, коли, як кажуть, один день цілий рік годує. І люди, що розбираються в сільському господарстві, це чудово розуміють».

Подальше ігнорування проблем аграріїв, вважає він, «може реально підірвати продовольчу безпеку країни зі всіма наслідками, як з цього випливають».

Говорячи про можливі шляхи вирішення проблеми недофінансування агросектору, заступник керівника області сказав, що одним з варіантів могло б стати цільове кредитування сільгосптоваровиробників під держзамовлення.

«Це дозволить забезпечити наповнення Державного резерву за мінімальними цінами, що потім дасть можливість стримувати ціни на продукти харчування», - наголосив В.ЗВЄРЄВ.