Платіні проінспектує Харків у квітні

Харків. 1 березня. УНІАН. 7-8 квітня відбудеться візит вищого керівництва УЄФА на чолі з Мішелем ПЛАТІНІ в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції повідомив керівник місцевого організаційного комітету Євро-2012 Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

Він зазначив, що делегація УЄФА відвідає Донецьк, Харків та Львів.

За його словами, головною метою візиту є огляд стану будівництва аеропортів і стадіонів до Євро-2012 у цих українських містах.

Як сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ, з наближенням початку фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року інспекційні візити експертів УЄФА будуть все частішими.

Він додав, що деякі фахівці залишаться працювати до початку турніру на місцях в Україні та Польщі.