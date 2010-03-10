Кабмін виділить 1 млрд. на підготовку до Євро-2012

Харків. 10 березня. УНІАН. Кабінет міністрів України збільшить суму коштів, що виділяються зі Стабілізаційного фонду на підготовку в 2010 році об`єктів до Євро-2012, до 1 млрд. 056 млн. 782 тис. грн.

Про це сказано в постанові №239 від 1 березня 2010 року, розміщеному на урядовому порталі.

Документом вносяться зміни до постанови Кабміну №36 від 20 січня ц.р., згідно з якими Міністерству транспорту і зв`язку буде виділено 453,9 млн. грн., Міністерству у справах сім`ї, молоді і спорту – 436,7 млн. грн., Державному комітету телебачення і радіомовлення – 34 млн. грн., Міністерству фінансів – 19,9 млн. грн., Міністерству економіки – 31,6 млн. грн., Міністерству з питань ЖКГ – 21 млн. грн., Міністерству внутрішніх справ – 3 млн. грн. СБУ – 6 млн. грн., МНС – 17,7 млн. грн., Міністерству охорони здоров`я – 27,8 млн. грн., Міністерству культури і туризму – 434 тис. грн., Міністерству регіонального розвитку та будівництва – 945 тис. грн., Міністерству освіти і науки – 3,4 млн. грн.

Кошти будуть виділені за рахунок залишків нерозподілених коштів Стабілізаційного фонду станом на 1 січня 2010 року, а в разі їх відсутності – за рахунок надходжень від розміщення державних цінних паперів.

Довідка УНІАН. Згідно з порядком використання в 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для підготовки об`єктів інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, бюджетні кошти виділяються на безповоротній основі.