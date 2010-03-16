Влітку Ярославський збере у Харкові весь авіасвіт

Харьков. 16 марта. УНИАН. 7-9 июня 2010 г. в Харькове состоится региональное отраслевое мероприятие аэропортов и авиаперевозчиков – форум Routes CIS. Мероприятие пройдет в рамках который является одним из основных авиационных событий мирового масштаба.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе группы DCH, Харьков станет первым городом на территории СНГ, который примет Всемирный форум авиаперевозчиков и аэропортов.

Право на проведение мероприятия город отвоевал у аэропортов России. Это стало возможным благодаря динамичному развитию харьковского аэропорта, которое группа компаний DCH и ее собственник Александр ЯРОСЛАВСКИЙ реализуют в рамках подготовки города к Евро-2012, отметили в пресс-службе.

Ожидается, что 7-9 июня в Харькове соберутся руководители всех 260 аэропортов СНГ, представители зарубежных аэропортов, а также авиакомпании из разных стран мира, которые планируют развивать свои маршруты на постсоветском пространстве.

В отличие от традиционных форматов The World Route Development, собирающих высокопоставленных представителей аэропортов, авиакомпаний, поставщиков, инвесторов, Routes CIS планирует 20-минутные деловые встречи, предоставляющие реальную возможность для установления новых и укрепления прежних контактов в мировой авиаиндустрии. Эти встречи направлены на развитие и расширение диапазона авиамаршрутов.

По данным пресс-службы, одновременно с форумом Routes CIS пройдет конференция и выставка украинской авиационной отрасли Aeroforum.ua. Это первое и крупнейшее подобное мероприятие в Украине формата В2В, проводимое с целью развития аэропортового бизнеса и обмена международным опытом.

Aeroforum.ua. преследует несколько целей, в числе которых повышение статуса города и Международного аэропорта «Харьков», подписание контрактов с ведущими авиакомпаниями мира, установление профессиональных контактов, создание необходимой платформы для развития бизнес-составляющей харьковского аэропорта. Эксперты отрасли обсудят планы развития инфраструктуры аэропортов в Украине и СНГ, а также поговорят об инвестициях и управлении аэропортами. Организаторами Aeroforum.ua. выступают МА «Харьков» и компания «Invest in Kharkiv», генеральный партнер форума – группа DCH.

Все мероприятия, отметили в пресс-службе, пройдут в новом терминале Международного аэропорта «Харьков» (ул. Аэрофлотская, 1), сооружение которого группа компаний DCH завершает в настоящее время. Инвестором строительства выступает бенефициар группы А.ЯРОСЛАВСКИЙ, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012.

Справка УНИАН. Группа DCH (www.dch.com.ua) – одна из крупнейших и наиболее динамично развивающихся бизнес-групп Украины, располагающая активами различной отраслевой принадлежности. Бенефициар – А.ЯРОСЛАВСКИЙ, влиятельный украинский бизнесмен, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012. DCH консолидирует большую часть активов одной из старейших и мощнейших ФПГ Украины – Группы «УкрСиббанк». Активы DCH представлены промышленными предприятиями, строительными и девелоперскими компаниями, финансовыми учреждениями и др. Группа DCH реализует Комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012, которая включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города, в частности стадион «Металлист», и Международного аэропорта «Харьков».

Группа DCH в лице компании New Systems AM является оператором реконструкции МА «Харьков» и единоличным инвестором реконструкции аэровокзального комплекса, предполагающей возведение нового терминала и модернизацию существующего (инвестором аеродромного комплекса является государство). Объект реконструируется в соответствии с бизнес-планом, разработанным компаниями Airport Consulting Vienna (Австрия) и Airport Research Center (Германия). После реконструкции Харьков получит современный международный аэропорт, способный принимать различные воздушные суда типа Airbus A-320 и Boeing B-737. Новый терминал общей площадью более 20 тыс. кв. м. позволит к 2011 г. увеличить обслуживание пассажиропотока до 650 тыс. человек. Планируется также реконструкция гостиницы аэропорта и создание современного паркинга закрытого типа. Согласно требованиям УЕФА, будут сооружены офисные помещения, комнаты ожидания для водителей, места приветствия и пр. Проект подразумевает обеспечение разделения прибывающих болельщиков, если такая необходимость возникнет.