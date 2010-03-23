Володимир Кличко назвав можливих суперників

Харків. 23 березня. УНІАН. Чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версіями IBF (Міжнародна боксерська федерація) і WBO (Всесвітня боксерська організація) Володимир КЛИЧКО заявив, що свій наступний бій він має намір провести з росіянином Олександром ПОВЄТКІНИМ, англійцем Девідом ХЕЄМ або нігерійцем Семюелом ПІТЕРОМ. Про це повідомляє інтернет-видання Sportbox.Ru.

КЛИЧКО-молодший сказав, що С.ПІТЕР стане головним кандидатом на бій із ним, якщо О.ПОВЄТКІН, який є обов`язковим претендентом на титул IBF, відмовиться від поєдинку.

Раніше повідомлялося, що бій із О.ПОВЄТКІНИМ Володимир КЛИЧКО ймовірно проведе восени 2010 року. В своєму останньому поєдинку, який відбувся 14 березня, О.ПОВЄТКІН переміг мексиканця Хав’єра МОРУ.

В ніч із 20 на 21 березня В.КЛИЧКО відстояв свої чемпіонські титули в бою з американцем Едді ЧЕМБЕРСОМ. Український боксер нокаутував Е.ЧЕМБЕРСА наприкінці останнього раунду. За словами В.КЛИЧКА, Е.ЧЕМБЕРС не зміг завдати йому жодного точного удару. Українець підкреслив, що він не планує проводити ще один бій з Е.ЧЕМБЕРСОМ, оскільки американець «не зможе ментально налаштуватися» на новий поєдинок.