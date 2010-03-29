Результати 22-го туру Чемпіонату України з футболу

00:45, 29 березня 2010
Харьків
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У трійці лідерів - без змін

Харків. 29 березня. УНІАН. Матчами у неділю закінчився 22-й тур Чемпіонату України з футболу.

Чорноморець - Іллічівець 1:1 (Балашов 2 - Пуканич 38)

Динамо - Металіст 3:0 (Михалик 17, Мілевський 45, 60)

Шахтар - Арсенал 3:1 (Жадсон 14, Вілліан 25, Коста 90+2 - Шацьких 77)

Таврія - Металург Д 1:0 (Голайдо 68)

Кривбас - Ворскла 1:1 (Лєпа 30 пен. - Кулаков 57)

Карпати - Дніпро 1:0 (Худобяк 25)

В суботу, 27 березня, відбулися матчі:

Закарпаття – Оболонь 0:1 (Рожок 54)

Металург З - Зоря 3:1 (Аржанов 11, Опанасенко 35, 93 - Лазарович 55)

Ігри 23-го туру відбудуться 2 квітня:

Карпати (37) - Чорноморець (19)

... 3 квітня

Зоря (16) - Динамо (53)

Ворскла (21) - Іллічівець (22)

Металіст (44) - Таврія (36)

Металург Д (31) - Кривбас (11)

Дніпро (39) - Закарпаття (17)

Оболонь (29) - Шахтар (55)

... і завершаться 4 квітня

Арсенал (27) - Металург З (26)

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