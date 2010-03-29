Директор харківського ДП «кинув» державу на 6 млн. грн.

Харків. 29 березня. УНІАН. Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили виконуючого обов’язки директора державного підприємства в Харківській області, котрий у минулому році безпідставно перерахував двом товариствам з обмеженою відповідальністю 6 млн. грн. за розробку технічної документації, яку фактично виконало вищевказане ДП.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Внаслідок цих дій державі завдано збитки на вказану суму. Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.