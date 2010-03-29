Харківські альпіністи здійснять сходження на Макалу

Харків. 29 березня. УНІАН. 27 березня стартувала українська національна експедиція до Гімалаїв.

Як повідомляє сайт міськради, до складу експедиції увійшли 10 спортсменів, з яких двоє харків`ян – Андрій КИЙКО та Олександр ЗАКОЛОДНИЙ.

Альпіністи здійснять сходження західною стіною на верхів’я гори Макалу, висота якої понад 8 тисяч метрів. Експедиція триватиме 2 місяці. 25 травня спортсмени планують повернутися до України.