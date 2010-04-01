Український Ан-148 сьогодні вперше прилетить до Москви

Харків. 1 квітня. УНІАН. Авіакомпанія «Аеросвіт» відкриває польоти з Києва до аеропорта «Внуково». У четвер Ан-148 українського складання вперше прилетить до Москви, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Український аерокосмічний портал.

Напередодні «Аеросвіт» уже оголосив про початок виконання регулярних рейсів з аеропорту «Внуково» на літаках Boeing -737, Embraer-145 і Embraer-195. У середу було ухвалене додаткове рішення поставити на цей напрям ще і Ан-148.

Для забезпечення технічного обслуговування лайнера на кожному рейсі літатиме технік авіакомпанії «Аеросвіт».

Найближчим часом, крім щоденної частоти, по п`ятницях з «Внукова» планується ввести другий додатковий рейс.

Як повідомляв УНІАН, у складанні Ан-148 бере участь Харківський авіазавод. Зокрема, ХДАВП постачає Київському «Авіанту», який випускає Ан-148, центроплани та деякі інші вузли.