Курси валют у банках Харкова

Харків. 1 квітня. УНІАН. На 1 квітня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8632 грн. (продаж - 7,87 грн.), євро - 10,67 грн. (10,68 грн.), Базис - 7,86 (7,92), 10,6 (10,72), Реал-банк - 7,89 (7,94), 10,6 (10,72) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 1 квітня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 792.5000 (на 31 березня – 792.0000) 100 EUR – 1068.2108 (на 31 березня – 1068.4485) 10 RUR – 2.6868 (на 31 березня – 2.6989)

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