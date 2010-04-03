Металіст – Таврія 1:1
17:47, 03 квітня 2010Харьків
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Харків’яни вели в рахунку до 79-ї хвилини
Харків. 3 квітня. УНІАН. Харківський «Металіст» зіграв унічию в матчі 23-го туру Чемпіонату України з футболу з сімферопільською «Таврією».
Як передає кореспондент УНІАН, матч завершився з рахунком 1:1.
Гол у харків’ян забив з пенальті (6 хвилина) Коельйо.
«Таврія» змогла відповісти на 79-й хвилині – гол забив Ідахор.
Наступну гру «Металіст» проведе на виїзді з «Кривбасом» 10 квітня.
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