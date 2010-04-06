Затримано грабіжників ювелірного магазину

Харків. 6 квітня. УНІАН. Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Харківській області затримали учасників організованої злочинної групи, які в Харкові пограбували ювелірний магазин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС, організував та очолив злочинну групу студент 4-го курсу одного з університетів Києва, до якої приєдналися його однокурсник та ще двоє 20 річних молодиків, усі кияни.

Як встановили оперативники, зловмисники заздалегідь розробили план нападу на магазин з коштовностями. Вони зайшли в ювелірну крамницю, начебто за покупками, покликали продавщиць та пирснули їм в обличчя невідомою речовиною, схожою на газ. Поки дві жінки приходили до тями, нападники заволоділи ювелірними виробами у кількості 644 штук вартістю майже 600 тис. грн. та зникли.

Встановлено, що такий злочин на рахунку «четвірки» не один. Слідством доведено причетність нападників до пограбування ще однієї «ювелірки» та чотирьох пунктів обміну валют на Київщині.

Стосовно затриманих порушено низку кримінальних справ за ознаками злочинів, передбачених ч.2,4 ст. 186 (грабіж, поєднаний з насильством та вчинений у великих розмірах), ч.4,3 ст.187 (розбій, вчинений ОЗГ), ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені ОЗГ) Кримінального кодексу України. Слідство триває.