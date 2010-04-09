Ветеран з Харкова дав на пам’ятник Сталіну 50 тис. грн.

Харків. 9 квітня. УНІАН. Ветеран Великої Вітчизняної війни з Харкова перерахував на будівництво пам’ятника Сталіну в Запоріжжі 50 тис. гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Компартії України з посиланням на другого секретаря Запорізького обкому КПУ Олександра ЗУБЧЕВСЬКОГО.

За його словами, « в наш офіс подзвонив ветеран з м. Харкова і попросив перевірити надходження його особистих коштів на розрахунковий рахунок обкому - на будівництво пам`ятника І.В.Сталіну у розмірі 50 тисяч гривень. Дійсно, така сума надійшла на наш рахунок».

В обкомі «встановили прізвище ветерана, зв`язалися з ним і подякували за таку значну фінансову допомогу».

«І.Т. Шеховцов - легендарна особа. В кінці серпня 1943 року, в 17 років, він пішов добровольцем на фронт. Воював як навідник протитанкової гармати, інвалід війни, нагороджений орденами Слави і Вітчизняної війни, медаллю «За відвагу», двома медалями «За бойові заслуги». Він високопрофесійний юрист і історик, відомий своєю боротьбою за відстоювання історичної правди. Неодноразово подавав до судів позови про захист честі й гідності Верховного Головнокомандуючого І.В Сталіна», - розповів другий секретар обкому КПУ.

«Свій громадянський вчинок Іван Тимофійович пояснив тим, що для нього ім`я І.В. Сталіна святе. З цим ім`ям він ішов у бій. Як історик він оцінює видатний внесок І.В. Сталіна у справу будівництва і розвитку Радянської держави, в боротьбу з фашизмом», - зазначив О.ЗУБЧЕВСЬКИЙ.