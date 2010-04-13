Москва не отримала з України 13 кг наркотиків

Харків. 13 квітня. УНІАН. Понад 13 кг наркотиків виявили у потягу «Сімферополь – Москва» працівники митниці разом з прикордонниками та представниками Управління СБУ в Харківській області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської митниці, наркотичну речовину вагою 13 кг 350 г, яка незаконно перевозилася через кордон в одному з вагонів, було виявлено за допомогою службового собаки.

Розфасований у три пакунки контрабандний вантаж був схований у міжстелевому простірі вагону. Собака вивів правоохоронців на провідника вагону, громадянина України, 38 річного мешканця Криму.

За цим фактом митниками складено протокол про порушення митних правил за ст. 352 Митного кодексу України (приховування), а наркотики вилучено.

За час існування Харківської митниці цей випадок виявлення наркотичної речовини є найбільшим, остання велика кількість наркотиків – 9 кг була виявлена 4 грудня 2009 року у потягу «Дніпропетровськ –Москва».