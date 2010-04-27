Верховна Рада ратифікувала «харківські угоди»

Харків. 27 квітня. УНІАН. Верховна рада України ратифікувала угоду щодо продовження на 25 років перебування у Криму Чорноморського флоту Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 238 народних депутатів.

З нетривалою доповіддю з цього питання виступив перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ. Він нагадав, що відповідна угода була підписана президентами України та Росії у Харкові 21 квітня.

Після нього з доповіддю виступив голова Комітету ВР у закордонних справах Олег БІЛОРУС, який зауважив, що дана угода є антиконституційною і профільний комітет ухвалив рішення рекомендувати парламенту не ратифіковувати її.

Під час обговорення цього питання у сесійній залі у різних кутках періодично виникали сутички між депутатами від коаліції та опозиції.