Кравчук – про газовий вентиль, харківський пакт і трьох убитих зайців

Харків. 27 квітня. УНІАН. Україна погодилася до 2042 року бути країною з обмеженим суверенітетом.

Про це заявив в інтерв`ю газеті «Вечерние Вести» екс-президент України Леонід КРАВЧУК.

При цьому він відзначив, що «не було жодного спірного питання між Україною і Росією – чи то Чорноморський флот чи розподіл власності Союзу, - де би як важіль тиску на нас не використовували газовий вентиль».

Екс-президент України вважає нинішню ситуацію доволі типовою. «Апогеєм цієї політики нашого «стратегічного партнера» став харківський пакт», - сказав Л.КРАВЧУК.

Він наголосив, що найголовніше тут «те, що політико-правові відносини між державами поставлено в цілковиту залежність від торговельно-економічних». «Абсолютно нечувана практика в сучасному світі, і виглядає вона украй непристойно. Росія використала свій економічний стан на всі 100%, аби добитися від України вигідного геостратегічного рішення. Тим самим РФ сказала нам: ви були і залишитеся у сфері наших інтересів.

Наявність Чорноморського флоту в Криму до 2042 року означає, що зовнішня політика нашої країни в осяжному майбутньому не зможе формуватися без урахування побажань Кремля, які тепер для нас стають вагомішими, ніж наші власні пріоритети», - відзначив екс-глава держави.

На його думку, «уклавши з Києвом такий договір, Москва вбиває одразу кількох зайців. Зміцнює військову присутність у басейні Чорного моря - раз, втягує в реалізацію своїх стратегічних інтересів нашу країну - два, заявляє своїм громадянам, що Крим і Україна в цілому буде під російським контролем, - три».