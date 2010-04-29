Новий літак Ан-158 здійснив перший політ

Харків. 29 квітня. УНІАН. У середу, 28 квітня, на аеродромі ДП «Антонов» відбувся перший зліт нового регіонального реактивного літака Ан-158, спорудження якого було завершено на підприємстві тиждень тому.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії першого зльоту взяли участь Президент України Віктор ЯНУОКВИЧ, генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро КІВА, міністр промислової політики Дмитро КОЛЄСНІКОВ, мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та інші офіційні особи.

Як відзначив у вітальному слові глава держави, в спорудженні нового літака брали участь 37 підприємств України, близько 130 підприємств РФ і близько 30 підприємств з усього світу.

«Світовий ринок чекає на цей літак. Ми знаємо, що вклад України буде там, де літає цей літак. І знатимуть АНТК імені Антонова», - відзначив В.ЯНУКОВИЧ.

Також глава держави додав: «наші переговори з Росією дають надію, що авіабудування розвиватиметься».

Крім того, під час заходу відбувся обмін підписаними примірниками акту передачі літака Ан-148 між ДП «Антонов», який збудував цей літак, і авіакомпанією «АероСвіт», яка його експлуатуватиме. Це вже другий Ан-148 у флоті «АероСвіту».

Довідка УНІАН. Ан-158 – регіональний реактивний літак нового покоління, призначений для перевезення до 99 пасажирів, створений на базі Ан-148. Серед основних відмінностей Ан-158 від Ан-148: збільшено кількість пасажирських місць, подовжена на 2,5 м. пасажирська кабіна, збільшено обсяг багажних полиць у пасажирській кабіні, вдосконалено конструкцію крила, зменшено на 9% витрату пального і зменшено на 12% прямі експлуатаційні витрати.

У разі серійного випуску Ан-158 можуть надійти замовлення Харківському авіазаводу, який виготовляє для попередника цієї машини (Ан-148) центроплани.