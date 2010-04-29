Харківська міліція накрила на Донеччині завод фальсифікованої горілки

Харків. 29 квітня. УНІАН. Працівники транспортної міліції Південної залізниці припинили діяльність підприємства, на якому виготовляли горілчаний фальсифікат.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МВС України на Південній залізниці, в ході слідчо-оперативних заходів працівники міліції

на території Донецької області викрили підприємство-виробника фальсифікованих горілчаних виробів, де вилучили понад мільйон акцизних марок невстановленого зразка, більше 10 тонн спирту та понад 8 тонн спиртово-водяної суміші.

Алкогольні напої сумнівної якості реалізовувалися в торгівельних точках, розташованих поблизу залізничного полотна за зниженою ціною - 6 грн. 90 коп. Аналіз показав, зокрема, що продавалася сфальсифікована горілка – міцність була заниженою, а вміст сивушних масел та альдегідів втричі перевищував встановлену норму.

Працівники міліції встановили місця зберігання недоброякісної продукції та спільно з працівниками обласної прокуратури провели обшуки приміщень, у яких виявили та вилучили майже 50 000 пляшок фальсифікату. Слідчим відділом УМВС України на Південній залізниці було порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 204 КК України.

У ході подальших перевірок та затримання всіх причетних до скоєння цього злочину осіб, працівники міліції виявили підприємство в Донецькій області, на якому виготовлялася ця горілчана продукція. В ході обшуку на підприємстві й було вилучено понад один мільйон акцизних марок невстановленого зразка, більше 10 тонн спирту та 8,5 тонн спиртово-водної суміші.

Триває розслідування кримінальної справи, проводяться експертизи вилучених речових доказів та встановлюється сума матеріального збитку, спричиненого державі, повідомили у прес-службі.