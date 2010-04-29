Харківська міліція накрила на Донеччині завод фальсифікованої горілки
Напої продавали на залізниці
Харків. 29 квітня. УНІАН. Працівники транспортної міліції Південної залізниці припинили діяльність підприємства, на якому виготовляли горілчаний фальсифікат.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МВС України на Південній залізниці, в ході слідчо-оперативних заходів працівники міліції
на території Донецької області викрили підприємство-виробника фальсифікованих горілчаних виробів, де вилучили понад мільйон акцизних марок невстановленого зразка, більше 10 тонн спирту та понад 8 тонн спиртово-водяної суміші.
Алкогольні напої сумнівної якості реалізовувалися в торгівельних точках, розташованих поблизу залізничного полотна за зниженою ціною - 6 грн. 90 коп. Аналіз показав, зокрема, що продавалася сфальсифікована горілка – міцність була заниженою, а вміст сивушних масел та альдегідів втричі перевищував встановлену норму.
Працівники міліції встановили місця зберігання недоброякісної продукції та спільно з працівниками обласної прокуратури провели обшуки приміщень, у яких виявили та вилучили майже 50 000 пляшок фальсифікату. Слідчим відділом УМВС України на Південній залізниці було порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 204 КК України.
У ході подальших перевірок та затримання всіх причетних до скоєння цього злочину осіб, працівники міліції виявили підприємство в Донецькій області, на якому виготовлялася ця горілчана продукція. В ході обшуку на підприємстві й було вилучено понад один мільйон акцизних марок невстановленого зразка, більше 10 тонн спирту та 8,5 тонн спиртово-водної суміші.
Триває розслідування кримінальної справи, проводяться експертизи вилучених речових доказів та встановлюється сума матеріального збитку, спричиненого державі, повідомили у прес-службі.