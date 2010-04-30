Група «Харків - Вперед!» хоче поламати одне «з корит»

Харків. 30 квітня. УНІАН. Прихильники народного депутата від БЮТ Олександра ФЕЛЬДМАНА в Харківській міськраді вимагають припинити зловживання з фінансами державними і комунальними підприємствами Харкова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА, депутати новоствореної групи «Харків - Вперед!» у Харківській міськраді звернулися до губернатора Михайла ДОБКІНА і до в.о. Харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА з пропозицією вивчити можливість створення «Комунального банку Харкова», в якому мають обслуговуватися державні і комунальні підприємства Харкова. Інакше влада повинна відзвітувати перед харків`янами про те, «хто сидить» на міських і державних фінансових потоках і що від цього виграла територіальна громада.

Ситуацію, за якої рахунки і фінансові потоки державних і комунальних підприємств знаходяться у приватних банках, депутати «Харків – Вперед!» вважають корупційною, а практику розміщення рахунків бюджетних підприємств в «обраних» комерційних банках - проявом недобросовісної конкуренції на ринку банківських послуг.

На думку харківських депутатів, до недавнього часу в Харківській області більшість великих підприємств обслуговувалися лише в банках керівників області та їхніх ділових партнерів, породивши тим самим цілу генерацію «бізнесменів від бюджету». Кожен керівник прагнув «загнати» суспільні фінанси до афільованих установ, для того, щоб «надувати» показники і рейтинги власних банківських організацій, одержувати з цього значний фінансовий прибуток. Затримки з виплатою заробітних плат, із сплатою податків, з наданням різних кредитів, заставними операціями та інше - тільки створювали додаткові можливості для зловживань з бюджетними фінансами.

Сьогодні існують можливості для створення «Комунального банку Харкова», який міг би консолідувати фінансові активи і пасиви міської громади, взяти на себе обслуговування міських підприємств, пільгове кредитування проектів розвитку в місті. Якщо «Комунальний банк Харкова» не буде створено – всі комунальні і державні підприємства Харкова повинні обслуговуватися тільки у державних банках, заявляють депутати «Харків - Вперед!».