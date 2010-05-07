Ярославський запрошує ветеранів випити по 100 грамів за Перемогу

Харків. 7 травня. УНІАН. 9 травня на стадіоні «Металіст» пройдуть урочисті заходи з нагоди 65-річчя Великої Перемоги, які організовує керівництво харківського футбольного клубу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», у неділю на стадіоні відбудеться матч завершального туру Чемпіонату футболу України між «Металістом» та київським «Арсеналом», і керівництво клубу запрошує всіх уболівальників і передусім ветеранів війни подивитися цю гру і взяти участь у святкуванні 9 Травня.

Цього дня для ветеранів Великої Вітчизняної війни буде організована польова кухня і гратиме військовий оркестр. На учасників свята, ветеранів і гостей чекають безліч сюрпризів.

Кульмінацією урочистостей стане нагородження команди «Металіст» бронзовими нагородами сезону 2009/2010, які команда завоювала достроково, повідомили у прес-службі.