Ярославський відкрив у аеропорту пам’ятник загиблим льотчикам (фото)

Харків. 9 травня. УНІАН. У Міжнародному аеропорту «Харків» на честь 65-річчя Перемоги відкрито пам’ятник льотчикам, які загинули під час Великої Вітчизняної війни.

Як передає кореспондент УНІАН, пам’ятник встановлено на привокзальній площі поряд з новим аеровокзалом, який споруджується до проведення в Харкові ігор фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

В урочистій церемонії відкриття монументальної стели (висота - 9, ширина – 11 метрів) взяв участь Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ – генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012, президент групи DCH, за кошти якої реконструюється аеропорт і встановлено пам’ятник загиблим льотчикам.

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, секретар міської ради Геннадій КЕРНЕС у своїх промовах привітали ветеранів війни з Днем Перемоги. О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ запросив їх на сніданок до польової кухні, організованої на привокзальній площі, а також на концерт школярів.

Коментуючи журналістам подію, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ відмітив, що він побачив сьогодні радість і вдячність в очах ветеранів. «Для нас важливо, що люди радіють пам’ятнику, і я бачу цю непідробну радість в їхніх очах. Я радий, що повертаються наші традиційні свята, День Перемоги, коли ми всі збиралися за святковими столами, дивилися військові паради. І в мене таке відчуття, ніби я повернувся в дитинство. Ми знали, що це треба зробити. Це треба було зробити, тому що в нас живе пам`ять. Той, хто не пам’ятає історію, у нього немає майбутнього», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

На знімку: урочисте відкриття пам`ятника загиблим на війні льотчикам. Харківський аеропорт, 9 травня 2010 року.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА