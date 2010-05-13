Кримчанка не довезла до Москви контрабандні запчастини

Вантаж вилучили у потягу з Керчі

Харків. 13 травня. УНІАН. Контрабандне обладнання для сільськогосподарської техніки та паливної апаратури виявили вчора співробітники Харківського прикордонного загону та митниці. Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, цим товаром нашпигувала технічні порожнини вагону провідниця поїзда «Керч-Москва» 47-річна кримчанка. Наявність вантажу виявила у міжстельовому простірі оглядова група пункту пропуску «Козача Лопань». Згодом із різних схованок вагону прикордонники та співробітники митниці вилучили турбокомпресори, гідромотори, різноманітні вали, паливні фільтри тощо. Контрабандний товар, загальна вартість якого близько 20 тис. грн., передано до митниці.

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