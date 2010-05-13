Східним сусідам Євросоюзу світить безвізовий режим

Харків. 13 травня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЄ зазначає, що всі східні країни-сусіди Євросоюзу можуть отримати безвізовий режим з ЄС.

Про це він заявив у розмові із власним кореспондентом УНІАН у Брюсселі, коментуючи інформацію про те, що ЄС уже наприкінці травня може запропонувати Росії «дорожню карту» для переходу до безвізового режиму.

«Це (рішення про надання «дорожньої карти»– УНІАН) повністю залежить від країн-членів», - сказав С.ФЮЛЄ.

«Комісія, як відповідальна за роботу з сусідами та за співпрацю з країнами зі Східної Європи, що беруть участь у «Східному партнерстві», працює за програмами, що містяться у документах, схвалених минулого року, які говорять, що з усіма нашими партнерами зі Сходу, коли вони виконають перелік добре відомих вимог, ми готові розпочати візовий діалог, який приведе нас до лібералізації візового режиму», - додав комісар ЄС.

Він зазначив, що таку політику Євросоюз має підтримувати і надалі, оскільки, за його словами, лібералізація візового режиму для всіх країн Східної Європи є дуже важливою для посилення співпраці з ЄС.

Комісар уникнув відповіді на запитання щодо того, чи означатиме рішення надати «дорожню карту» щодо безвізового режиму Росії те, що відносини з РФ для Євросоюзу є більш важливим пріоритетом, ніж відносини з країнами-сусідами. «Поки немає жодного рішення, однак все це - в руках країн-членів», - наголосив С.ФЮЛЄ.

11 травня європейські ЗМІ повідомили про те, що наприкінці травня на саміті Росія-ЄС у Ростові-на-Дону Євросоюз може запропонувати Росії «дорожню карту» з лібералізації візового режиму. Адвокатом цієї ідеї, зокрема, виступає Німеччина.