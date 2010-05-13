ВР відмовилася призначити дострокові вибори мера Харкова

Харків. 13 травня. УНІАН. Верховна рада України відмовилася призначити на 1 серпня 2010 року позачергові вибори мера Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 152 народні депутати з 405 зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, ухвалення цього рішення підтримало тільки три депутати від фракції Партії регіонів, 110 – від БЮТ, 39 – від НУ-НС.

Фракції КПУ та Блоку Литвина, а також позафракційні взагалі не дали жодного голосу.

Відповідне голосування викликало обурення у членів фракцій опозиції. Зокрема, народний депутат від фракції БЮТ Олег ЛЯШКО попросив пояснити представників коаліції, чому вони відмовилися це зробити.

У той же час, народний депутат від фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ зазначив, що це недоцільно – проводити дострокові вибори в Харкові 1 серпня, а згодом приймати рішення про проведення чергових виборів.

У той же час, Верховна рада ухвалила рішення про проведення 1 серпня дострокових виборів сільських та селищних голів, мерів в 49 населених пунктах.

Як повідомляв УНІАН, питання виборів харківського міського голови виникло у зв’язку з призначенням мера Михайла ДОБКІНА на посаду голови Харківської облдержадміністрації. Обов’язки міського голови сьогодні виконує секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС.