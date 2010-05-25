Чехи відібрали у росіян золото ЧС із хокею

Харків. 25 травня. УНІАН. У неділю ввечері в німецькому Кельні за «золото» світової першості змагалися збірні Росії і Чехії.

Ще на груповому етапі всі фахівці віддавали трофей росіянам, адже це була єдина з елітних команд, яка привезла всіх лідерів. По ходу чемпіонату Овечкін і компанія громили своїх суперників, у тому числі й Канаду в 1/4 фіналу - 5:2.

І навіть мінімальна перемога в півфіналі над господарями турніру (2:1), не викликала сумнівів у підсумковому успіху. Але чехи зробили те, чого від них ніхто не чекав – відкривши рахунок в першій же атаці, вони грамотно і дуже дисципліновано зіграли в обороні, не дозволивши Росії зрівняти рахунок. Лише на останній хвилині матчу Дацюк зміг розпечати ворота Томаша Вокоуна, але на той час чехи вели вже 2:0 і шайба росіян стала лише голом престижу.

Головними героями битви з Росією названі легендарний форвард Яромір Ягр і воротар Томаш Вокоун. Але вони - частина команди, до якої також увійшли гравці київського «Будівельника», - захисник Петро Грегорек, нападаючий Петро Вампола -, а так само асистент головного тренера Йозеф Яндач, який з наступного сезону очолить київський клуб.

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