Добкін вважає Кернеса кращим кандидатом у мери Харкова

Харків. 26 травня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН вважає секретаря Харківської міської ради, виконувача обов’язків Харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА кращою кандидатурою на посаду мера Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ДОБКІН заявив, відповідаючи на питання журналістів про його особисте бажання бачити Г.КЕРНЕСА на посаді мера Харкова.

«Якщо ви питаєте особисто мою думку, я говорю, так. Я думаю, що за тим досвідом, який є сьогодні в Геннадія КЕРНЕСА, за його якостями керівника, людини, яка вміє об’єднати довкола себе і добитися поставленої мети, другого такого підготовленого немає», - підкреслив М.ДОБКІН.

При цьому він наголосив, що міський голова повинен «мати команду, можливості, знання та досвід». «Сьогодні все це є в тієї людини, яка вже сьогодні керує містом», - сказав М.ДОБКІН.

Відповідаючи на питання журналістів про те, чи вирішив Г.КЕРНЕС балотуватися на посаду Харківського міського голови, він зауважив, що «ці питання будуть обговорюватися, коли для цього прийде час».

Учора на XIV конференції Харківської міської організації Партії регіонів М.ДОБКІН склав повноваження голови Харківської міської організації партії. Це рішення одноголосно підтримали делегати конференції, одночасно обравши на цю посаду секретаря Харківської міської ради, виконувача обов’язків мера міста Г.КЕРНЕСА.

М.ДОБКІН повідомив, що, виконуючи «рекомендацію» керівництва Партії регіонів, його має буде обрано 29 травня під час конференції Харківської обласної організації ПР головою облорганізації.

Як повідомляв УНІАН, М.ДОБКІНА було призначено на посаду голови Харківської обласної держадміністрації 18 березня.

19 березня виконувачем обов’язків голови Харківської міської ради призначено секретаря Харківської міської ради Геннадія КЕРНЕСА.