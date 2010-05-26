На Харківщині планують оздоровити 156 тисяч дітей

Харків. 26 травня. УНІАН. У Харківській області цього року в дитячих оздоровчих таборах відпочинуть 156 тис. дітей – на 6 тис. дітей більше, ніж у 2009 році.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Євгена САВІНА.

За його словами, по області з 290 тис. дітей у віці від 7 до 17 років 150 тис. перебувають на диспансерному обліку, тому «питання їхнього оздоровлення дуже важливе».

Є.САВІН зазначив, що для оздоровлення дітей, що проживають в Харківській області, з Державного бюджету вже виділено 2,85 млн. грн. Крім цього, додав він, з обласного бюджету планується виділити ще від 3 до 5 млн. грн. «для забезпечення путівками дітей пільгових категорій».

За словами Є.САВІНА, в цілому на Харківщині планується відкрити 834 установи з оздоровлення дітей, з них 34 – заміських, 3 – санаторних, 766 – денного перебування, 13 таборів праці та відпочинку і 18 наметових містечок.