У Харкові добудують кілька довгобудів

Харків. 9 червня. УНІАН. Міністр регіонального розвитку і будівництва України Володимир ЯЦУБА передав на розгляд Кабінету міністрів список із 34 незавершених житлових об`єктів зі ступенем готовності 50-70% для вирішення питання про отримання банківських кредитів на їх добудову під 14% річних у гривні на загальну суму близько 600 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив сьогодні на брифінгу перед проведенням гарячої телефонної лінії Кабміну.

«Загальна сума, необхідна для добудови, під 14% – 600 млн. грн. Об`єкти я сьогодні вранці передав прем`єр-міністрові», – сказав В.ЯЦУБА.

При цьому він пояснив, що ці об`єкти відібрані міжурядовою комісією серед компаній з позитивною кредитною історією.

Міністр уточнив, що в списку фігурують як об`єкти з готовністю більше 70%, так і з 50% готовності, додавши, що в першу чергу розглядатиметься можливість кредитування об`єктів з вищим ступенем готовності.

При цьому В.ЯЦУБА відзначив, що міністерство націлене в першу чергу на те, щоб допомогти з кредитуванням добудови об`єктів у регіонах. «Ми налаштовані на те, щоб допомогти в регіонах. Там знайти кредити важче, ніж у Києві. Тут (у Києві – УНІАН), як правило, бідняків немає», – сказав він.

Згідно з переліком об`єктів, який є в розпорядженні УНІАН, необхідна загальна сума кредитних коштів на фінансування цих об`єктів становить 587,273 млн. грн. при загальній сумі для їх добудови на рівні 691,138 млн. грн. Зокрема, із 34 об`єктів рівень готовності 24 будинків становить 70% і вище, тоді як готовність 10 об`єктів становить 60-69%.

До цього переліку потрапили житлові незавершені будівництва в Києві (6 об`єктів), Київській області (6), Харкові (6), Дніпропетровську (3), Севастополі (2), Хмельницькому (2) і по одному в Сімферополі, Житомирі, Луганську, Херсоні, Чернігові, Рівному, а також у Полтавській, Вінницькій і Кіровоградській областях.

Серед великих забудовників до переліку увійшли об`єкти ВАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" (Київ), ВАТ "Трест "Житлобуд-1" (Харків), ТОВ "ТМО "Ліко-Холдинг" (Київ), ТОВ «Фірма "Консоль ЛТД" (АРК) та інші.