Сьогодні Ярославський закриє Аерофорум
12:19, 09 червня 2010Харьків
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Прес-конференція о 15.00
Харків. 9 червня. УНІАН. Сьогодні президент групи DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ проведе прес-конференцію за підсумками роботи Міжнародного аерофоруму Routes CIS, який проходив 7-9 червня в новому аеровокзалі Міжнародного аеропорту «Харків».
Початок прес-конференції – о 15.00.
Очікується, що представники Routes CIS вручать О.ЯРОСЛАВСЬКОМУ памятнгий знак про Аерофорум у Харкові, який став першим такого роду заходом в країнах СНД.
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