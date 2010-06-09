Сьогодні Ярославський закриє Аерофорум

Харків. 9 червня. УНІАН. Сьогодні президент групи DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ проведе прес-конференцію за підсумками роботи Міжнародного аерофоруму Routes CIS, який проходив 7-9 червня в новому аеровокзалі Міжнародного аеропорту «Харків».

Початок прес-конференції – о 15.00.

Очікується, що представники Routes CIS вручать О.ЯРОСЛАВСЬКОМУ памятнгий знак про Аерофорум у Харкові, який став першим такого роду заходом в країнах СНД.