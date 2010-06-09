США працюватимуть з Україною не лише в атомній енергетиці - Добкін

Харків. 9 червня. УНІАН. Уряд Сполучених Штатів Америки зацікавлений у співпраці з Україною в багатьох сферах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції голова Харківської ОДА Михайло ДОБКІН, говорячи про візит делегації США до Харкова на Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», де зберігається більша частина українського високозбагаченого урану.

«Учора в Харкові буда делегація дуже високого рівня зі Сполучених Штатів Америки на чолі з послом паном ТЕФФТОМ, заступником держсекретаря США, а також ще багатьох чиновників, які підтвердили і в офіційній, і в приватній бесіді високу зацікавленість уряду США в співробітництві з Україною в різноманітних сферах. Підкреслюю, не тільки в галузі атомної енергетики», - сказав М.ДОБКІН.

На його думку, це свідчить про те, що Україна здобуває міжнародний авторитет і набуває статусу самостійного політичного гравця на світовій арені.

«Україну визнали вже, Україна отримала зараз перші ознаки самостійного міжнародного гравця, і з кожним кроком повага до України буде рости. Принаймні, я це почув і в словах посла Сполучених Штатів Америки», - зауважив М.ДОБКІН.

М.ДОБКІН підкреслив, що перші кроки Віктора ЯНУКОВИЧА на посаді Президента України сприяють як розвитку нового співробітництва, так і відновленню зруйнованих соціальних та економічних зв’язків із традиційними партнерами України.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня до Харкова для обговорення ходу реалізація домовленостей президентів США та України у ядерній сфері з робочим візитом прибула делегація США. До складу делегації увійшли Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон ТЕФФТ, заступник державного секретаря США Деніел РАССЕЛ виконавчий директор з питань зброї масового знищення, тероризму та зменшення загрози Ради національної безпеки США Лора ХОЛГЕЙТ, заступник міністра енергетики США Ендрю БЕНЯВСКІ, політичний радник Посольства США в Україні Колін КЛІРІ, директор офісу Міністерства енергетики США в Україні Вейн ЛІЧ та інші фахівці у сфері атомної енергетики. Після перемовин генеральний директор ХФТІ Іван НЕКЛЮДОВ заявив, що після виконання всіх домовленостей у Харкові за допомогою американських спеціалістів побудують «прообраз» найбезпечнішого ядерного реактора.

12 квітня у США Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Президентом США Бараком ОБАМОЮ заявив, що Україна відмовиться від близько 90 кг збагаченого урану. У спільній заяві глав держав, оприлюдненій за наслідками зустрічі, наголошується, що Б.ОБАМА позитивно оцінює рішення України відмовитися від усього запасу високозбагаченого урану в обмін на необхідну технічну та фінансову допомогу в цьому питанні з боку Сполучених Штатів.