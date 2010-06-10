Уряд виділить заводу Малишева на випуск танків 373 млн. грн.

Харьков. 10 июня. УНИАН. Кабинет министров Украины в 2010 году планирует выделить ГП «Завод имени Малышева» 373 млн. грн. на выпуск танков «Булат» и «Оплот».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время брифинга на заводе им. Малышева первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, отвечая на вопрос УНИАН.

По его словам, для модернизации очередной партии БМ «Булат» будет выделено 118 млн. грн., а для подготовки производства 10 новейших танков «Оплот» - 255 млн. грн.

Первый вице-премьер считает, что эти средства будут способствовать нормализации производства на заводе.

А. КЛЮЕВ также сообщил, что правительством проводятся работы по формированию оборонного заказа на 2010 год, «готовится проект решения» и в ближайшие 3 месяца можно ожидать появления соответствующего документа.

Как сообщал УНИАН, заводом запланирована на 2009-2010 годы модернизация 29 танков Т-64 к виду БМ «Булат». В прошлом году на этот проект было выделено всего 40 млн. грн. Проект модернизации Т-64 по заказу Минобороны был начат в 2004 году. На сегодняшний день выпущено 56 БМ «Булат». В 2010 году завод планирует выпустить первую партию боевых танков «Оплот» в 10 единиц.

Справка УНИАН. ГП «Завод им. Малышева» – главный производитель бронетехники в Украине. В сотрудничестве с Харьковским конструкторским бюро машиностроения им. Морозова и Харьковским конструкторским бюро двигателестроения предприятие выпускает современные образцы специальных гусеничных и колесных машин военного назначения, а также предлагает программы модернизации техники, имеющейся на вооружении многих стран мира. Основные направления производства ГП «Завод им. Малышева»: тяжелая бронетехника (ОБТ «Оплот», БРЭМ-84, модернизация танков Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легкая бронетехника (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернизация БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), боевые модули для легкой бронетехники (БАУ-23, «Гром»).

На снимках: (вверху) танк Оплот» (фото МОУ); танк БМ «Булат»; (внизу) завод им. Малышева отправляет партию машин БМ «Булат» в действующие части украинской армии.

Фото Андрея КРАВЧЕНКО