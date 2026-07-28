Відомий виробник батарей опинився на межі краху після рішення Apple

За даними ЗМІ, Varta подала заяву про неплатоспроможність після втрати Apple як свого ключового клієнта.

Компанія-виробник батарей Varta подала заяву про неплатоспроможність на тлі поглиблення кризи. Про це повідомляє Reuters.

"VARTA AG зіткнулася зі значними викликами протягом останніх кварталів", – заявив генеральний директор компанії Міхаель Остерманн.

Прибутковий підрозділ із виробництва побутових батарейок Varta Consumer Batteries - окрема юридична особа і не підпадає під процедуру банкрутства. Водночас разом із материнською компанією окремі заяви були подані щодо трьох операційних дочірніх підприємств – Varta Microbattery, Varta Micro Production та Varta Storage.

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Німецький виробник акумуляторів пояснив, що до цього кроку його підштовхнув очікуваний з 2027 року структурний розрив у фінансуванні, а не поточна нездатність виконувати платежі. Varta заявила, що наразі не бачить безпосередньої загрози невиконання своїх платіжних зобов'язань. Компанія продовжує виробництво, а заробітна плата працівникам виплачуватиметься у звичайному режимі.

У компанії зазначили, що на її діяльність негативно вплинули погіршення ринкової ситуації, зниження попиту, несприятливі коливання валютних курсів, а також "рішення ключового клієнта припинити співпрацю". За даними Reuters, цим клієнтом є Apple, яка вирішила закуповувати елементи живлення CoinPower для своїх навушників AirPods у Китаї.

Акціонери Varta, серед яких виробник спортивних машин Porsche AG та австрійський інвестор Міхаель Тойнер, відмовилися надати компанії додаткове фінансування.

Банкрутства європейських компаній – останні новини

Нещодавно нідерландський стартап Maeve Aerospace, який розробляв гібридно-електричний регіональний літак, офіційно оголосили банкрутом. Причини фінансового краху компанії не розкриваються.

Раніше профільні ділові ЗМІ повідомляли, що компанії не вдалося залучити 20 млн євро під час чергового раунду фінансування, що й могло стати ключовою причиною її банкрутства. На думку галузевих експертів, ключовою проблемою Maeve Aerospace стало те, що за чотири роки роботи компанія так і не змогла остаточно визначитися з концепцією свого майбутнього літака.

Водночас існують і загальні проблеми, з якими стикаються практично всі європейські виробники. Йдеться про високі ціни на енергоносії, перебудову промисловості та "зелений" перехід.

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