Україна рознесла великий комбінат збереження палива в Удмуртії

Об’єкт знаходиться на відстані понад 1,3 тис. км від кордону України.

В російській Удмуртії зазнав атаки комбінат "Пріоритет", який виконує роль довгострокового зберігання запасів палива і нафтопродуктів.

Як йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у Telegram, 27 липня та в ніч на 28 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони завдали ураження низці важливих об'єктів противника.

"27 липня завдано ураження Федеральній державній казенній установі (ФДКУ) комбінат "Пріоритет" у селищі Борок Удмуртської Республіки РФ", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, зафіксовано ураження цілі та пожежу на території підприємства.

Як пояснили у Генштабі, комбінат "Пріоритет" входить до системи державного матеріального резерву РФ (Росрезерв) і є стратегічним об'єктом закритого типу під воєнізованою охороною. "Виконує функції великої нафтобази державного значення - призначений для довгострокового зберігання запасів палива, нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій або воєнних потреб", - сказано у повідомленні.

Разом з тим, уточнюється, що цей об'єкт розташований на відстані понад 1300 км від українського кордону.

Інші ураження

Крім того, українські воїни уразили склад матеріально-технічних засобів та склад паливно-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ічкі (тимчасово окупована територія АР Крим).

Також уражено склад безпілотних літальних апаратів окупантів у районі Червонопопівки Луганської області.

Удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, 27 липня у російському місті Сарапул в Удмуртській Республіці пролунали вибухи. Місцеві жителі заявляли про найбілш масову атаку дронів.

Тієї ж ночі дрони атакували портову інфраструктуру у місті Ростов-на-Дону. Під удар потрапила територія четвертого вантажного району порту АТ "Ростовский порт". Після цього на об'єкті почалася пожежа.

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