Христоєв обіцяє студентам житло до Євро-2012

Харків. 15 червня. УНІАН. Студенти харківських вищих навчальних закладів, кімнати яких віддадуть під розміщення гостей Євро-2012 у Харкові, будуть забезпечені житлом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції директор Департаменту з питань сім`ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради Віктор ХРИСТОЄВ.

«Ті студенти, де буде проходити реконструкція, вони всі будуть забезпечені житлом. Ніхто на вулицю виселений не буде, жоден студент, що навчається», - підкреслив В.ХРИСТОЄВ.

За його словами, в цілому по Харкову планується задіяти 67 об’єктів розміщення для цільових груп УЄФА, з яких 53 вже існує, 14 будується або буде побудовано. Серед цієї кількості об’єктів - 8 гуртожитків, які вже внесені до Державної програми підготовки до Євро-2012: по два гуртожитки Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» і Харківської державної академії фізичної культури та один гуртожиток Академії міського господарства.

Крім того, зауважив В.ХРИСТОЄВ, складено реєстр ще на 65 об’єктів вишів, які будуть надаватися для вболівальників Євро-2012.

В.ХРИСТОЄВ зазначив, що на цих об’єктах буде проводитися реконструкція, для чого виділено 102 млн. грн. Розпорядником цих коштів виступатиме Міністерство науки та освіти України.

За його словами, для того, щоб підготувати об’єкти, які будуть відібрані оператором для розміщення там уболівальників, потрібно у згаданих вишах завершити навчальний рік раніше.