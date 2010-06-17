В Харківській облраді утворена депутатська група «За Харківщину»

Харків. 17 червня. УНІАН. В Харківській обласній раді утворена депутатська група «За Харківщину».

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив на сесії обласної ради її голова Сергій ЧЕРНОВ.

До складу групи увійшли п’ять депутатів від фракції БЮТ: Андрій СТРОНОВ (керівник групи), Геннадій БРОНШПАК, Володимир КУЛЬБЕЧ, В’ячеслав ЗОЛОТАРЬОВ, Олександр РОМАНОВ.

Промовляючи на попередній сесії, А.СТРОНОВ повідомив, що вирішив скласти з себе повноваження керівника фракції БЮТ в обласній раді. За словами депутата, зміна керівництва в обласній організації Блоку Юлії Тимошенко є оцінкою діяльності команди.

«У мене і моїх однопартійців з`явилася думка, що це оцінка діяльності всієї команди БЮТ в Харківській області, в тому числі і моєї. Тому я прийняв для себе рішення про складання повноважень керівника фракції БЮТ в обласній раді », - сказав А.СТРОНОВ.

Як повідомляв УНІАН, за рішенням центральних органів ВО «Батьківщина» навесні цього року на посаду керівника Харківської обласної парторганізації «Батьківщини» було призначено колишнього губернатора і члена «Нашої України» Арсена АВАКОВА замість народного депутата Олександра ФЕЛЬДМАНА.