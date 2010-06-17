Дмитро Добкін вийшов зі складу Наглядради банку «Золоті ворота»

Харьков. 17 июня. УНИАН. Дмитрий ДОБКИН в одностороннем порядке сложил с себя полномочия члена Наблюдательного совета ПАО «Банк Золотые Ворота» (г. Харьков).

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, Д.ДОБКИН занимал должность члена НС банка с 1 ноября 2008 года. Владеет 8,3980% акций банка.

Также сообщается, что вместо Д.ДОБКИНА на должность члена НС банка никто не назначен.

Справка УНИАН. ПАО «Банк Золотые Ворота» зарегистрировано в августе 1993 года.

Первый квартал 2010 года банк завершил с убытком 6,887 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 апреля основными акционерами банка являлись: Яков КУЗНЕЦОВ прямое участие – 27,1916%, опосредованное - 0,1983%; Григорий СОЛОМАТИН прямое участие – 10,0695%; опосредованное – 11,5086%; Марк ДОБКИН опосредованное участие – 19,9066%; Вадим ВИШНЕВСКИЙ прямое участие – 14,0803%, опосредованное – 0,1836%; ОАО «Финантек» прямое участие – 11,5086%; Евгений ЧЕРНЯК прямое участие – 10,4293%.