У Харкові заарештовано начальника районної податкової

Харків. 17 червня. УНІАН. У Харкові за хабар розміром майже у 50 тисяч гривень заарештований начальник однієї з районних податкових інспекцій.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні боротьби з організованою злочинністю МВС України, керівника районної податкової було затримано «на гарячому» у середу ввечері. Операцію із затримки провели працівники 1-го антикорупційного бюро спільно з працівниками Управління СБУ в Харківській області.

«Сума хабара сягає майже 50 тисяч гривень», - сказав співрозмовник агентства.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з достовірних джерел у правоохоронних органах, 16 червня було заарештовано начальника Державної податкової інспекції в Дзержинському районі м. Харкова Володимира МАКОВЕЦЬКОГО.