Зіткнення мотоцикла з мопедом у Панютіному: загинули два юнаки

Харків. 19 червня. УНІАН. Внаслідок зіткнення мотоцикла і мопеда в селищі Панютіне Лозівського району загинули двоє юнаків 1992 і 1993 років народження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю обласної міліції, ДТП сталася сьогодні близько 00.15 на одній з вулиць Панютіного. Юнак 1993 р.н. керуючи мотоциклом «Ява-350», допустив зіткнення зі скутером «Дельта», на якому їхав його ровесник.

Обидва водії загинули на місці.

За даними ЦЗГ, напередодні, 18 червня, внаслідок падіння зі скутера (неподалік селища Олексіївка Краснокутського району) до лікарні з черепно-мозкова травмами потрапило подружжя ( чоловік 1988 р. н. та його дружина 1994 р. н.). Вночі 19 червня внаслідок зіткнення двох іномарок «Опель» і «Хюндай» на автошляху «Мерефа-Павлоград» двоє пасажирів - жінка, 1989 р. н., чоловік, 1980 р. н. та водій автомобіля «Хюндай» - із закритими черепно-мозковими травмами і численними забиттями були доправлені до лікарні.