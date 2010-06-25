Президент підпорядкував собі Фонд сприяння місцевому самоврядуванню

Харків. 25 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ “Про Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні”.

Текст документу обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

Згідно з указом, Президент постановив реорганізувати Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України у Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні.

Також документом встановлено, що Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні є допоміжним органом при Президентові України.

В.ЯНУКОВИЧ призначив Сергія МАЛІКОВА головою Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні.

Державному управлінню справами Президент доручив забезпечити вирішення в установленому порядку питання щодо фінансування Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні.

Голова Держфонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні має внести пропозиції щодо граничної чисельності працівників фонду та оновлення складу делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Європи.

Згідно з положенням про Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, основними завданнями фонду є консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення діяльності Президента України з питань місцевого самоврядування, місцевого і регіонального розвитку, забезпечення взаємодії органів державної влади з органами місцевого самоврядування, їх асоціаціями та об`єднаннями, іншими громадськими організаціями, діяльність яких спрямована на розвиток місцевого самоврядування тощо.