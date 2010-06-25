Пшонка змінив на Харківщині 4 районних прокурорів

Відбулась колегія Генпрокуратури

Харків. 25 червня. УНІАН. У чотирьох районах Харківської області призначено нових прокурорів. Як передає кореспондент УНІАН, кадрові питання були розглянуті засідання колегії Генеральної прокуратури України 24 червня. За поданнями прокурора області відповідні накази підписав виконувач обов’язків Генерального прокурора України Віктор ПШОНКА. Згідно з наказами, Харківським міжрайонним прокурором Харківської області призначений Артем СТЕПАНОВ, Нововодолазького району Володимир КРЕТОВ, Сахновщинського – Іван ТАРАСОВ, Красноградського – Андрій ЯКОВЛЄВ, повідомляє прес-служба ГПУ.

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